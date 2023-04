Vado, il Molo 8.44 partner di Cuneo Grande Volley

Il Molo sostiene da sempre lo sport. Da questo mese il Molo 8.44 di Vado Ligure è partner e supporter orgoglioso di Cuneo Granda Volley, la squadra di volley dell’omonima città piemontese che milita in A1.

"E sempre a proposito di sport: durante l’estate 2023 il tuo shopping center del cuore ospiterà il GDS Sport Camp organizzato dall’ASD Il Giardino dei Sogni. Bimbi e ragazzi dai sei ai tredici anni potranno divertirsi in spensieratezza provando tante discipline sportive differenti, vivendo tutti i benefici dello sport e l’imprescindibile fair play per crescere rispettando le regole" dicono dalla direzione del Molo 8.44.

Nei prossimi giorni ci saranno delle variazioni per quanto riguarda gli orari di apertura: durante la giornata di domenica, in occasione della Santa Pasqua, lo shopping center rimarrà chiuso fatta eccezione per Coop. Lunedì dell’Angelo invece i negozi saranno aperti mentre Coop rimarrà chiusa.