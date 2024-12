Celle, l'ex cinema Giardino e il recupero delle bacheche: nel periodo natalizio ritornano i film

Ha incuriosito molti cellesi la presenza delle storiche bacheche dell'ex Cinema Giardino nell'arco di via Avogadro a fianco della Società di Mutuo Soccorso.

"Cinema Giardino oggi", questa la scritta che campeggia e che annunciava nel passato con le locandine il film in programmazione nella sala all'aperto.

L'ultimo fu proiettato nel 1994 e fu "Il Re Leone" ed ancora oggi molti abitanti di Celle lo ricordano con affetto dopo che per anni il Cinema Giardino è stato un'istituzione per diverse generazioni che con mamma, papà e i nonni si godevano lo spettacolo del periodo in una cornice più che particolare.

Poi dopo un lungo periodo di abbandono e un articolato e complesso iter era arrivata la demolizione e, oltre alla creazione e vendita nel piano seminterrato dei box auto (tramite gli oneri di urbanizzazione dell'ex hotel Pescetto), con la convenzione urbanistica con la Società Punta dell'Olmo (che sta continuando ad effettuare i lavori nell'ex Colonie bergamasche), è stata realizzata la sala polivalente al primo piano e l'archivio comunale al piano terra.

L'inaugurazione del centro socio culturale Raffaele Arecco si era tenuta poi con l'ex amministrazione Mordeglia nel gennaio del 2023.

Le bacheche da qualche settimana sono state recuperate dal magazzino comunale (erano state custodite per oltre 10 anni dal progetto Cineindipendente) e il Comune ha avviato l'evento "Strenne di cinema" con la proiezione dal 26 dicembre al 3 gennaio di 8 film a cura dell'Associazione progetto Cineindipendente con 3 prime visioni nazionali.

"Abbiamo recuperato quelle teche anche perchà affettivamente hanno un valore e potremo promuovere lì gli eventi. In futuro vedremo cosa potremo fare" ha detto il sindaco Marco Beltrame.