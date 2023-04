Quando parliamo del montaggio tende da esterno come facciamo noi in questo articolo praticamente stiamo parlando di un qualcosa di molto utile e anzi è una pratica ormai molto diffusa che serve per creare degli ambienti confortevoli in una zona esterna.

E può essere una persona che ha una casa con giardino e lo vuole proteggere ma potremmo parlare anche della protezione di una terrazza o di un balcone in modo da potersi godere questi spazi esterni anche quando c'è troppo caldo e quando ci sono altre intemperie atmosferiche in poche parole.

D'altra parte spesso come tutti sappiamo facciamo molti sacrifici per trovare una casa con giardino perché non è per niente semplice trovarla, e anzi magari siamo costretti anche a spostarci dal centro città e a quel punto dobbiamo godercelo e il che significa intanto curarlo e quindi magari grazie all'aiuto anche di un giardiniere e poi appunto arredarlo e creare una tenda da esterno da questo punto di vista può essere un ottimo primo passo.

Teniamo presente a questo tipo di montaggio di tende deve essere effettuato da professionisti del settore almeno che non siamo degli esperti per quanto riguarda il fai da te, ma sarebbe meglio non rischiare visto che magari ci abbiamo investito anche una bella cifra per acquistare.

Perché altrimenti rischiamo di sopravvalutare le nostre competenze da quel punto di vista per eseguire questo lavoro e non riusciamo a scegliere la soluzione più adeguata alla circostanza.

E noi facevamo ad esempio per quanto riguarda la possibilità di creare un'area di ombra sulla terrazza ma potevano parlare anche di protezioni da sole in una piscina e comunque le stesse possono essere utilizzate per fornire una certa privacy e salvaguardare una certa intimità nel nostro spazio esterno.

Comunque teniamo presente che per quanto riguarda i fattori da considerare bisogna capire di che materiale abbiamo scelta e di quale stile e di che dimensioni visto che possono variare anche in base alla forma e alla resistenza ai raggi uv e alle intemperie di cui dicevamo prima.

E diciamo questo perché prima di scegliere dobbiamo scegliere quelle più adatte alle caratteristiche tecniche dell'ambiente esterno in cui le vogliamo far posizionare.

Non bisogna prendere alla leggera il montaggio di una tenda da esterno

Come dicevamo nel titolo di questa seconda parte ma come abbiamo già detto nella prima l'importante è non prendere alla leggera questo tipo di questione perché comunque non è facile montarla.

E infatti in genere gli esperti nel settore quello che fanno e venire a fare un sopralluogo nel luogo dove dovrebbero appunto montarla e se si tratta di un montaggio a muro devono valutare i vari ancoraggi e vari punti di attacco e anche verificare in questo caso la solidità della parete o anche la presenza di eventuali tubi che potrebbero ostacolare il tutto.

Se tutto è a posto poi si procede con l'installazione della struttura portante che può essere in legno in ferro o in alluminio dipende dalle scelte che abbiamo fatto e dipende anche dal budget.