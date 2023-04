Cosa sono le cucine fantasma? Leggi il nostro articolo!

Ristoranti fantasma: una cucina ‘dietro le quinte’

Negli ultimi decenni, l'evoluzione dei settori economici è stata guidata dalle richieste dei consumatori. Ad esempio, l'aumento della consapevolezza ambientale ha portato alla crescita del settore delle energie rinnovabili e dei prodotti ecologici. La crescente domanda di tecnologie avanzate ha spinto lo sviluppo di nuovi settori come l'intelligenza artificiale e la robotica. Inoltre, l'aumento del benessere economico e della disponibilità di tempo libero ha portato alla nascita di nuovi settori come il turismo e il divertimento. In generale, i settori economici si evolvono in base alle esigenze e alle preferenze dei consumatori, che a loro volta sono influenzati da fattori come la tecnologia, l'ambiente e lo stile di vita.

Sulla scia di una tale evoluzione, anche il settore culinario e ristorativo ha subito numerosi cambiamenti che hanno portato alla nascita di nuove tipologie di business.

Alcune delle nuove tendenze

Le tendenze culinarie registrate fino ad oggi si concentrano maggiormente sulla sostenibilità ambientale, la salute, la trasparenza e le pratiche etiche. I consumatori richiedono etichette più chiare e pulite e vogliono saperne di più sulle pratiche alimentari etiche e sostenibili. C'è un crescente desiderio di prodotti alimentari genuini, freschi e di origine locale, e le alternative vegane e vegetariane alla carne stanno diventando sempre più popolari.

Se da un lato vi è una maggiore richiesta nel settore alimentare, d’altro canto non possono essere esclusi i diversi fenomeni legati alla tecnologia e all’innovazione delle filiere derivate.

Il consumatore esige l’implementazione di strumenti tecnologici che creano maggiore trasparenza nella produzione e distribuzione di cibo. Non solo, il cliente richiede delle tecnologie capaci di migliorare l’esperienza a tavola come app per gestire prenotazioni e QR code al posto dei classici menu cartacei.

Il fenomeno delle cucine fantasma

Una delle nuove tendenze della ristorazione include le dark kitchens, anche conosciute come ghost kitchens o virtual kitchens. Tutti questi termini indicano un solo fenomeno: quello delle cucine fantasma, ovvero tipi di cucine specializzate nella preparazione di pasti esclusivamente per la consegna a domicilio.

Le cucine virtuali stanno diventando sempre più popolari in tutto il mondo, a causa dell'aumento dell'e-commerce e della consegna di cibo. La mancata offerta di un’esperienza culinaria tradizionale, contribuisce a garantire una logistica ottimizzata e un'opzione di business interessante per i proprietari di ristoranti.

Tuttavia, questa spinta verso la consegna di cibo potrebbe essere potenzialmente rischiosa per i ristoranti tradizionali poiché, si prevede che il mercato della consegna di cibo rivoluzionerà il modo in cui le persone acquisiscono e consumano i pasti.

Quali vantaggi, e quali svantaggi?

Come abbiamo visto finora, le cucine fantasma, o dark kitchens, rispondo a pieno alle richieste e esigenze del cliente, il quale sembra gradire un servizio più veloce e a domicilio. Un fenomeno di tale spessore merita di essere analizzato in toto, ed è per questo che ci focalizzeremo ora sull’osservazione dei maggiori vantaggi e svantaggi.

Tra i vantaggi di questo tipo di servizio vi sono: i costi più bassi per la gestione del personale e delle attrezzature un minore bisogno di spazio fisico, che consente una maggiore flessibilità nella scelta della posizione e del locale commerciale; la possibilità di concentrarsi esclusivamente sul delivery, senza la necessità di gestire un ristorante con servizio al tavolo.

Svantaggi delle cucine fantasma: maggiore dipendenza dai servizi di consegna di terze parti, con conseguente perdita di controllo sulla qualità e la tempistica della consegna; minore interazione con i clienti, che potrebbe portare a una riduzione della fidelizzazione dei clienti rispetto ai ristoranti tradizionali; possibili sfide logistiche nella gestione dei flussi di lavoro e delle consegne, in particolare durante periodi di picco.

Riepilogo

In sintesi, abbiamo visto come l’intera filiera alimentare si sta evolvendo. Questa evoluzione è guidata da tre forze maggiori: le richieste del consumatore, una maggiore attenzione ecologica e l’innovazione tecnologica. La somma di questi due elementi crea un continuum in grado di generare nuovi fenomeni che riguardano la produzione, il trattamento e la distribuzione delle risorse alimentari. Oltre a questi fenomeni, considerando un punto di vista direttamente subordinato, non si può non citare l’importanza del progresso tecnologico che garantisce sicurezza e comodità al cliente.

Le cucine fantasma si collocano all’interno di questo flusso innovativo, proponendosi come strutture che operano dietro le quinte nel mondo delle consegne a domicilio.

Senza la necessità di un ristorante fisico, le cucine fantasma seguono un modello di business che offre vantaggi significativi in termini di efficienza e costi, ma che possono portare a sfide e rischi rilevanti.