A Pietra Ligure le riprese del videoclip di “Rito Voodoo”, il singolo del rapper Sax con “Videociecato” Seba Gravina

Il pietrese Sebastiano Gravina, conosciuto sui social come “Videociecato”, continua a sorprendere e ispirare.

Classe '90, non vedente, è diventato un punto di riferimento su TikTok per la sua capacità di raccontare con ironia, intelligenza e leggerezza la quotidianità di chi vive con la disabilità visiva. Con centinaia di migliaia di visualizzazioni, i suoi video parlano di barriere – architettoniche e culturali – con il sorriso, e portano alla ribalta un tema troppo spesso ignorato.

Dopo aver portato avanti numerose iniziative per sensibilizzare il pubblico sul tema della cecità, Sebastiano torna ora con una collaborazione tutta musicale. Al suo fianco c’è Sax, rapper siciliano che ha perso la vista circa tre anni fa e che ha da poco pubblicato l’album "Lacrime Adamantio", disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Il frutto del loro incontro è “Rito Voodoo”, singolo che uscirà il prossimo 20 giugno, accompagnato da un videoclip ufficiale le cui riprese si terranno a Pietra Ligure il 17 e 18 giugno, dalle 17 alle 20, tra piazza San Nicolò e le vie adiacenti.

Per l’occasione, si cercano ragazzi e ragazze disponibili a partecipare come comparse: un modo per vivere da vicino un progetto artistico e sociale. Chi è interessato può iscriversi aderendo al gruppo WhatsApp appositamente creato.