Celle dichiara guerra al degrado urbano: al via la campagna contro inciviltà e abbandono dei rifiuti

Dopo le modifiche al regolamento di polizia urbana, con alcuni divieti legati alla sicurezza e al decoro pubblico, il Comune di Celle Ligure avvia per l'estate una nuova campagna di sensibilizzazione e controllo, mettendo questa volta al centro della sua azione anche la pulizia degli spazi pubblici e il rispetto dell’ambiente.

L’iniziativa, alla quale saranno affiancati controlli in borghese da parte del corpo di Polizia locale per garantirne l’efficacia, mira in particolare a contrastare alcuni comportamenti scorretti, tra cui l’abbandono a terra o nei tombini dei mozziconi di sigaretta, la mancata raccolta delle deiezioni canine e l’uso inappropriato degli spazi pubblici da parte di chi circola a torso nudo o in costume da bagno al di fuori delle aree balneari. Azioni che prevedranno sanzioni per i trasgressori secondo quanto previsto dai regolamenti comunali.

L'Amministrazione ha quindi dato avvio a un potenziamento del sistema di raccolta dei rifiuti. Un primo lotto di nuovi cestini per la differenziata, completi di posacenere, è in fase di installazione in punti strategici del paese: tra questi, via Aicardi, via Consolazione, i giardini dei Piani e delle scuole elementari, l’ingresso della pineta e piazza Assunta. I cestini già presenti non verranno rimossi, ma ricollocati per aumentare la capienza totale e rispondere in modo più efficace al maggiore afflusso di visitatori nei mesi estivi.

Sempre nell’ottica della prevenzione, sulle spiagge e presso l’Ufficio Informazioni Turistiche (IAT) sono stati distribuiti gratuitamente posacenere usa e getta, pensati per evitare l’abbandono di mozziconi sulla sabbia o lungo le vie del centro.

Tolleranza zero, poi, verso l’inciviltà legata alla gestione degli animali domestici. L’Amministrazione richiama cittadini e turisti al rispetto delle regole: lasciare deiezioni canine o non pulire l’urina degli animali compromette il decoro del paese, in particolare nei mesi caldi. Attualmente il territorio dispone di 41 contenitori per la raccolta degli escrementi, ma è previsto un ulteriore incremento.

Infine, un richiamo importante alla tutela del sistema d li raccolta delle acque meteoriche: gettare rifiuti nei tombini può comportare danni ambientali seri, poiché essi sono collegati alle acque bianche e i materiali abbandonati rischiano di finire direttamente in mare.

Anche il codice comportamentale per l’abbigliamento è oggetto della nuova regolamentazione: niente più giri in paese o nei negozi in costume o a torso nudo, pena una sanzione secondo le disposizioni vigenti.

«A completamento delle azioni previste - spiega il sindaco Marco Beltrame - è stato attivato un programma straordinario di lavaggio delle strade, in collaborazione con SAT, che si ringrazia per l’impegno costante e la preziosa collaborazione».

«Ci tengo a ricordare che la collaborazione di ogni cittadino e visitatore è fondamentale per mantenere Celle Ligure un paese pulito, decoroso e accogliente. Cittadini, residenti e turisti sono invitati a rispettare le regole e a contribuire attivamente alla cura degli spazi comuni» conclude il primo cittadino.