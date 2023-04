Green screen, tutto quello che c'è da sapere per creare video top

Per creare un contenuto di qualità occorre sfruttare strumenti tecnologicamente avanzati che permettono effetti straordinari come il green screen. Vediamo di cosa si tratta e come è possibile creare un video con l’effetto green screen, utilizzando programmi professionali ma con interfaccia molto semplice.



Che cos'è l'effetto green screen

Montare un video e più in generale un contenuto multimediale, significa avere conoscenze specifiche nel settore e utilizzare i migliori programmi per lo scopo. Software innovativi come nel caso di Filmora Video Editor realizzato da Wondershare, permettano di modificare in tutti gli aspetti il contenuto, inserendo alcuni effetti che lo rendono più fluido e appetibile. Le modifiche possono riguardare qualsiasi caratteristica del video compresa la traccia audio e l'eventuale inserimento di immagini e spezzoni di altri filmati. Tra gli effetti più esclusivi e apprezzati per realizzare trailer e videoclip magari per scopi pubblicitari, c'è il cosiddetto green screen conosciuto anche con il termine di picture in picture. Si tratta di un effetto concettualmente abbastanza semplice perché consiste nel rimuovere un colore da un contenuto multimediale che di solito è il verde, il rosso oppure il blu, e sostituirlo con un altro video oppure con un'immagine di proprio interesse. Le potenzialità di questo effetto sono davvero straordinarie perché si può gestire una traccia come meglio si crede, ottenendo impatti cromatici rilevanti ed effetti suggestivi. Creare un video green screen consente di costruire tante scene dando così sfogo alla creatività dell'utente che, unita alle potenzialità del programma, permette di creare infinite opportunità grafiche.



Creare un video con l'effetto green screen

Sul web ci sono tantissime soluzioni per chi ama cimentarsi nel montaggio di un video a livello amatoriale oppure lo deve fare per questioni professionali. Ci sono prodotti che lasciano il segno e soprattutto si possono prendere in considerazione delle opportunità inserite nella lista dei 10 migliori programmi gratuiti per green screen. Tuttavia, per ottenere un risultato soddisfacente e godere di massima versatilità è indispensabile adoperare un prodotto affidabile e funzionale come Filmora. Si tratta di un software sviluppato da Wondershare che è un'azienda che può vantare tanta esperienza nel settore e la disponibilità di professionisti in grado di corrispondere al meglio alle esigenze di una clientela sempre pronta a rinnovare. Con questo genere di Editor Video è possibile modificare facilmente un video green screen grazie alle tante funzionalità di cui dispone. C'è un'applicazione dedicata alla picture in picture. Ma questa è soltanto una delle innumerevoli opportunità a disposizione del cliente perché è possibile rimuovere lo sfondo con grande precisione e utilizzare oltre 70 effetti disponibili, grazie anche alle potenzialità del ritratto con intelligenza artificiale ed effetti sticker. C'è poi la possibilità di ridimensionare i video automaticamente in maniera molto veloce e di variare il tracciamento del movimento mentre la funzione keyframing permette di inserire degli effetti animati scorrevoli. Le potenzialità sono praticamente infinite perché si possono eseguire correzioni sulla gradazione del colore oppure montare una bellissima videata con visione panoramica e zoom per mettere in risalto un particolare. Tante opportunità sono previste anche per quanto riguarda la modifica della traccia audio con delle funzioni utili per dissolvere rapidamente una traccia musicale oppure stabilizzare la sincronizzazione tra traccia audio e traccia video. Tornando alla funzione green screen, Filmora rappresenta la migliore soluzione possibile anche perché dispone di centinaia di modelli pre-installati sul software in maniera tale da semplificare l'attività per l'utente. Per esempio puoi usare il modello del fuoco preimpostato, che fa sembrare il video in fiamme.

Please insert image here: https://images.wondershare.it/filmora/ych/greenscreenfree.png

Inoltre, si può importare un modello green screen nel programma per sfruttarne le caratteristiche e gestirlo con un semplice click grazie al quale sostituire e inserire tutti gli elementi di cui si ha necessità.

È possibile sovrapporre due tracce video, fruendo di un strumento particolarmente utile per chi vuole creare dei tutorial online oppure eseguire delle dirette di gaming con i propri follower. Gli strumenti sono numerosi per cui l'utente non deve fare altro che mettere a disposizione la propria creatività e fruire dell'estrema semplicità dell'interfaccia grafica con numerose funzionalità, utili anche per chi non ha esperienze con un Editor Video.



Per creare con facilità un video con green screen è sufficiente utilizzare un prodotto funzionale e semplice come Filmora. Ci sono tanti modelli già precaricati di green screen su cui poter lavorare oppure c'è la possibilità di importare un proprio modello dall'esterno. Il software è pensato per le esigenze di chi vuole modificare e creare dei contenuti professionali di alta qualità con tantissimi effetti speciali per sorprendere e coinvolgere lo spettatore. Le modifiche del video possono riguardare tanti aspetti come la sostituzione dello sfondo ma anche modifiche della traccia audio. Scegliere questo genere di prodotto significa non porre limite alla propria creatività.