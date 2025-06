Alassio, avvistato il Bravo Eugenia, lo yacht da 250 milioni di dollari del patron dei Dallas Cowboys (FOTO)

Avvistato ieri al largo di Alassio il Bravo Eugenia, un’imbarcazione da sogno, tra gli yacht privati più lussuosi e imponenti al mondo.

Lungo 109 metri, il colosso dei mari ha solcato le acque della Baia del Sole attirando curiosi e appassionati di nautica che lo hanno immortalato.

Il Bravo Eugenia è di proprietà di Jerry Jones, miliardario texano classe 1942 e patron dei Dallas Cowboys, la squadra di football americano tra le più celebri e vincenti della National Football League (NFL). Jones, che ha acquistato il team nel 1989, è considerato uno degli uomini più influenti del panorama sportivo statunitense.

Lo yacht è stato costruito nel 2018 dai cantieri olandesi Oceanco e porta il nome della moglie del magnate, Eugenia Jones, a cui è dedicato. Non si tratta soltanto di un’opera ingegneristica d’eccellenza, ma di un vero e proprio palazzo galleggiante dotato di ogni comfort immaginabile: piscine a sfioro, saune, una palestra attrezzata, un centro benessere, suite extralusso e persino una piattaforma per l’atterraggio di elicotteri.

Il suo valore stimato supera i 250 milioni di dollari. Costruito seguendo i più alti standard ambientali, lo yacht è dotato anche di un innovativo sistema di propulsione a basso impatto. Non è raro che venga avvistato nei porti più esclusivi del Mediterraneo durante la stagione estiva, ma la sua presenza davanti alla costa alassina rappresenta un evento raro e spettacolare.

Non è dato sapere se a bordo ci fosse lo stesso Jerry Jones, ma una cosa è certa: la sua nave non passa inosservata.