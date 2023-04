Quando parliamo di somministrazione terapie è chiaro che parliamo di un qualcosa di abbastanza generico e da un certo punto di vista vago,perché può coinvolgere tante situazioni diverse tra loro che riguardano persone che hanno qualche patologia che richiede una terapia e giustamente la stessa ha bisogno di un tipo di somministrazione e ce ne stanno di vari tipi.

Quindi da una parte ci stanno vari tipi di somministrazione di terapie per via orale o per via topica o pensiamo a chi gli viene somministrata una terapia con una flebo perché non può mangiare o perché è reduce da un'operazione chirurgica abbastanza delicata per fare un esempio

Diciamo che appunto possiamo parlare di tante situazioni diverse tra loro così come di varie patologie e di varie persone e soprattutto possiamo parlare dii vari professionisti sanitari che si incaricano o all'ospedale o in una casa di cura o anche a domicilio di somministrare questo tipo di terapie

E a proposito delle somministrazioni a domicilio parliamo della figura professionale degli infermieri e delle infermiere a domicilio che è una figura professionale assolutamente riconosciuta perché è molto utile per tante famiglie e per tante persone che si ritrovano in una situazione di difficoltà

Parliamo di quelle persone che hanno in casa uno dei suoi componenti che magari ha qualche malattia cronica o magari ha subito un incidente, e adesso è in fase di convalescenza e di riabilitazione che può fare a casa, però ha bisogno di un aiuto per esempio per quanto riguarda il cambio delle bende per evitare che la ferita si infetti che è sempre una cosa abbastanza pericolosa

Di sicuro quando ci mettiamo d'accordo con un infermiere o con una infermiera a domicilio prima di tutto dovrà conoscere tutti i membri della famiglia anche perché dovrà istruirli per quando non sono presenti in casa che magari ad aiutarli come devono essere somministrati alle terapie se per esempio appunto in qualche giorno non può venire per qualche imprevisto

Ad esempio potrebbe dover controllare la pressione sanguigna e il livello di zucchero nel sangue, ma sono solo degli esempi perché anche per quanto riguarda la modalità di somministrazione potrebbe addirittura insegnare loro a fare una puntura cosa che sarebbe molto importante come Skills da avere

Avere un infermiere a domicilio di fiducia è una grande fortuna

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte in ogni caso è una grande fortuna avere un infermiere a domicilio di fiducia che magari abbiamo scelto dopo tanto tempo che abbiamo provato a trovare uno che ci convinca e a quel punto dobbiamo sfruttare l'occasione

Anzi consideriamo pure che molte persone per farsi aiutare in questa scelta cercano di interloquire con varie realtà e quindi cooperative che sono loro a cercare al posto nostro questo infermieri e occuparsi tutte le questioni burocratiche che riguardano per esempio mettersi d'accordo sulle questioni economiche e sulle questioni dei giorni e degli orari nei quale dovrà venire questo professionista o questa professionista in casa e poi occuparsi per esempio della loro sostituzione se avessero dei problemi.