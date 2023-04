Savona, il Comitato della Darsena lancia l'allarme per la carenza dei parcheggi: "Emergenza che non ci aspettavamo"

"Il problema parcheggi è un'emergenza che non ci aspettavamo. Siamo preoccupati, ci vogliono nuove aree".

La titolare del cocktail bar The Balance Tiziana Borreani, referente del Comitato della Darsena, lancia l'allarme per la carenza di stalli in porto a Savona, tema che è stato affrontato anche in un incontro con gli assessori Barbara Pasquali e Elisa Di Padova.

"Si crea una situazione di ingorgo anche davanti all'Nh Hotel così come davanti al parcheggio dell'Arsenale visto che la parte alta del parcheggio del Priamar non è più utilizzabile - prosegue l'esercente savonese, portavoce del Comitato nel quale sono presenti la maggior parte dei commercianti della Darsena - Ipotizziamo anche che molti crocieristi parcheggino in Darsena e non in quello riservato Costa. Molti ristoratori hanno per altro ricevuto delle disdette".

Gli incontri con l'amministrazione proseguiranno visto che fra due settimane verrà toccato il discorso legato agli eventi e a breve verrà installato un pilomat in via del Molo per il quale dovranno essere definiti gli orari di accesso.