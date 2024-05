Originalità e creatività alla base del successo del “Cocktail Fior d’Albenga” (Fotogallery)

La Prima Edizione del “Cocktail Fior d’Albenga” promossa dall’azienda Tastee.it in collaborazione con l’Associazione Ristoranti della Tavolozza, si è conclusa con grande successo, lasciando tutti i partecipanti e gli organizzatori estremamente soddisfatti. Questo contest dedicato ai cocktail con i fiori eduli ha visto una partecipazione di alto livello, con preparazioni originali e fresche che hanno dimostrato la creatività e la passione dei partecipanti.

La Giuria, composta da esperti del settore, ha avuto un compito difficile nel valutare le preparazioni in gara, data la qualità e l'originalità delle proposte presentate. I partecipanti hanno dimostrato grande abilità nel bilanciare i sapori e le consistenze dei fiori eduli con gli altri ingredienti, creando cocktail armoniosi e sorprendenti.

Gli organizzatori del contest sono già al lavoro per la prossima edizione, che si preannuncia altrettanto stimolante e coinvolgente. Il successo della Prima Edizione del “Cocktail Fior d’Albenga” conferma l'interesse e la curiosità del pubblico nei confronti di nuove proposte culinarie e dei sapori inusuali.

La giuria era composta da Claudio Porchia Presidente Associazione Ristoranti Tavolozza, Silvia Parodi esperta di fiori eduli freschi e trasformati titolare Tastee.it, Giancarlo Alfano sommelier AIS delegato provincia di Savona, Ottavia Castellaro Barlady e Renata Cantamessa giornalista e divulgatrice agro-alimentare.

Questi i partecipanti ammessi alla finale del contest: Alessandro Macrì e Gianandrea Bassetti barman Caffe noir Albenga, Barbara Gastaldi studentessa Alberghiero di Alassio, Ermes Manfre’ barman Tenuta la Colombera Albenga, Samuele Caviglia studente Alberghiero di Alassio e Silvia Doglioli chef e barlady Bagni Grand’Hotel Varazze.

I risultati del contest hanno premiato i cocktails più innovativi e bilanciati, capaci di esaltare al meglio il gusto e l'aroma dei fiori eduli. Questo successo ha confermato l'interesse crescente per le mixology e per l'utilizzo di ingredienti botanici nelle bevande.

Questa la classifica finale:

1° classificato: Silvia Doglioli

2° classificato: Ermes Manfre’

3° classificato: Samuele Caviglia

4° classificato a pari merito: Alessandro Macrì - Gianandrea Bassetti e Barbara Gastaldi

Premio speciale per l’originalità e territorialità del cocktail: Barbara Gastaldi

Menzioni speciali a Silvia Doglioli per aver valorizzato la territorialità e a Ermes Manfre’ per eleganza e passione nel ricordo di Fausto Carrara recentemente scomparso. Il Premio è stato consegnato dal figlio dopo un appassionato ricordo della figura del padre fatto dal sindaco di Albenga.

"Voglio fare i miei complimenti a tutti i partecipanti al Cocktail Contest Fior D'Albenga organizzato da Tastee.it in collaborazione con l’Azienda Abricola Biologica RaveraBio, i Ristoranti della Tavolozza e il Comune di Albenga, ma soprattutto voglio ringraziare Silvia Parodi, Marco Ravera dell'azienda Tastee.it e Claudio Porchia giornalista Presidente dell'associazione Ristoranti della Tavolozza per la collaborazione e il grande entusiasmo dimostrato - ha dichiarato Riccardo Tomatis, sindaco di Albenga - Eventi come questo, che si inseriscono perfettamente sia per tema che per spirito nell’ambito di Fior d’Albenga, valorizzano il nostro territorio e i suoi straordinari prodotti. Continueremo a lavorare in sinergia con gli imprenditori e i commercianti per far conoscere e sviluppare sempre più il settore legato all’enogastronomia in particolare quando legata ad un settore di fondamentale importanza ad Albenga come è quello dell’agricoltura”.

Siamo estremamente soddisfatti del successo di questa prima edizione del “Cocktail Fior d’Albenga” sia per l'alto livello delle preparazioni sia per la creatività dei partecipanti- dichiara Claudio Porchia presidente dei Ristoranti della Tavolozza – e siamo orgogliosi di aver contribuito a promuovere l'uso dei fiori eduli nella preparazione di cocktail. Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo evento e che hanno reso speciale questa prima esperienza”.

“Non vediamo l'ora di organizzare il prossimo contest l'anno prossimo e di continuare a valorizzare l'arte della mixology e l'uso dei fiori eduli nei cocktail. Voglio congratularmi con tutti i partecipanti e un grazie speciale a chi ha reso possibile questo evento indimenticabile” ha dichiarato Silvia Parodi, titolare di tastee.it azienda sponsor e ideatrice della manifestazione.

Non resta che attendere con trepidazione le prossime edizioni del “Cocktail Fior d’Albenga” per scoprire quali sorprese ci riserveranno i talentuosi bartender e mixologist.