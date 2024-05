“Puliamo la spiaggia davanti alla Scuola XXV Aprile”: successo per l'evento di Assonautica Savona

L'Associazione è sempre disponibile quando si tratta d'intervenire in favore della tutela del mare, in particolar modo quando si tratta di supportare le iniziative virtuose dei più piccoli. È stato un bellissimo evento, con la partecipazione di molti soci di Assonautica e di una ventina di bambini entusiasti e molto consapevoli dell'importanza di ciò che stavano facendo.

La raccolta si è svolta in un pomeriggio di vacanza, senza alcuna imposizione scolastica, in modo totalmente volontario e ciò ha dato ancora maggior valore all'evento. Il “raccolto” è stato abbondante e vario: bottiglie di plastica, bottiglie di vetro, lattine, mozziconi, materiale di ogni tipo e anche diversi sacchetti contenenti escrementi di cani.

Il materiale riciclabile è stato differenziato ed è stato conferito negli appositi bidoni. I mozziconi, oltre 1500, sono stati raccolti separatamente e verranno conservati fino alla fine dell'anno, esposti in boccioni all'ingresso della sede di Assonautica. Lo scorso anno ne erano stati raccolti complessivamente circa 58.500! Una delibera comunale che obbigasse i fumatori ad avere con se un portacenere tascabile potrebbe forse ridurre il problema dei mozziconi abbandonati ovunque.

Di seguito si riporta quanto pubblicato sui social da una delle mamme, ha espresso molto bene l'importanza che ha avuto l'evento, sia per i bambini che per gli adulti:

"Oggi i nostri bambini ci hanno regalato una giornata speciale all'insegna dell'impegno civico e dell'amore per l'ambiente. Su loro iniziativa, hanno organizzato insieme ad Assonautica un pomeriggio dedicato alla pulizia della nostra spiaggia. È stato bello vederli lavorare con entusiasmo e dedizione, raccogliendo i rifiuti abbandonati per rendere la costa più pulita. I loro sorrisi e la loro soddisfazione nel contribuire attivamente alla cura del nostro territorio erano davvero contagiosi. I bambini e le bambine hanno anche presentato il loro interessante progetto "Happy Planet", volto a sensibilizzare la comunità sul tema dell'ecologia. È stato un momento significativo di condivisione e riflessione. Questa esperienza ci ha dimostrato come anche i più piccoli possano essere protagonisti del cambiamento e portatori di valori importanti. È stato un piacere affiancarli in questa iniziativa e vederli crescere come cittadini responsabili. Un sentito ringraziamento va ai nostri bambini per aver ideato questa lodevole attività con Assonautica che ci ha supportato e sostenuto. Giornate come questa ci ricordano l'importanza di prenderci cura del nostro ambiente e di trasmettere questi valori alle nuove generazioni. Continuiamo su questa strada, un piccolo gesto alla volta, per rendere il nostro pianeta un posto migliore per tutti".

"Un grande grazie a tutti i partecipanti!" concludono da Assonautica.