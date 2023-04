"Per non dimenticare, testimonianze, letture e riflessioni": un incontro nell'ambito dei festeggiamenti per il 78° anniversario della Liberazione.

L'appuntamento promosso dal Pd Cengio si terrà domani, venerdì 21 aprile, alle ore 20.30 nella sala consiliare del comune. Alla serata interverrà Irma Dematteis dell'Anpi provinciale.