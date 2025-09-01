 / Attualità

Savona, via alla Strà un fiume d'acqua, allagata la strada al Santuario per i tombini tappati

L'ondata di maltempo ha già fatto i primi danni; allerta previsto fino alle 6 di martedì 2 settembre

Dovrà ancore passare una nottata di allerta meteo che già si vedono i danni a Savona. In via alla Strà le forti piogge hanno allagato la strada che si è trasformata in un vero e proprio torrente. L'acqua, nello scorrere sulla strada ha portato con sé detriti , pietrisco e terra rendendo difficile per i residenti raggiungere il centro città o tornar e a casa.  Una situazione che i residenti attribuiscono alla scarsa manutenzione della strada.

Al Santuario, invece, si sono tappati alcuni tombini, con allagamento della strada e traffico rimasto bloccato a lungo. Sul posto sono intervenuti i tecnici della Provincia per fare la pulizia dei tombini e fare defluire l'acqua.

Elena Romanato

