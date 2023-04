Loano, guasto alla cabina elettrica in via Azzurri d’Italia: senza luce alcuni quartieri (FOTO)

Malfunzionamento della cabina elettrica di via Azzurri d’Italia a Loano, questo pomeriggio. A causa del guasto, alcuni quartieri di Loano sono temporaneamente privi di corrente elettrica.

Secondo le prime informazioni, a causare danni di una certa entità sarebbe stato un corto circuito.

I tecnici di Enel sono già al lavoro per risolvere il guasto e i Vigili del Fuoco sono intervenuti con prontezza per scongiurare qualunque pericolo. Sul posto anche gli agenti della Polizia locale.

Dal Comune di Loano la richiesta ai cittadini di evitare il transito in Via Azzurri d'Italia e nelle zone immediatamente limitrofe per facilitare il compito al personale al lavoro. Secondo le prime stime, la situazione dovrebbe normalizzarsi già in serata.