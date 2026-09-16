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Cronaca | 16 settembre 2026, 07:25

Scontro tra auto e bici a Sant’Ermete: un ferito in codice giallo

Il ciclista è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo

Scontro tra auto e bici a Sant’Ermete: un ferito in codice giallo

Incidente questa mattina, poco dopo le ore 5.30, in via Lazio, a Sant’Ermete, frazione di Vado Ligure. Per cause ancora da accertare, un’automobile e una bicicletta sono entrate in collisione.

A riportare le conseguenze più serie è stato il ciclista, soccorso sul posto dai sanitari. Per l’intervento sono stati mobilitati i volontari della Croce Oro Mare e l’automedica. Dopo le prime cure, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri, impegnati nei rilievi e nella ricostruzione della dinamica dello scontro.

Redazione

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