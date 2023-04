Benzo(a)pirene nell'aria, Lambertini (sindaco Cairo) non esclude un'azione legale: "Intanto chiederemo la convocazione del tavolo tecnico"

Esuberi di benzo(a)pirene: l'argomento è stato toccato nel Consiglio comunale odierno. Il gruppo di opposizione +Cairo ha interrogato il sindaco Paolo Lambertini.

"Il monitoraggio degli ultimi anni ha consentito di individuare questo inquinante, altamente pericoloso per la salute, come indicato dall'indagine epidemiologica. Ora che è stato scovato, bisogna certificare la fonte, poi dopo si possono prendere i provvedimenti necessari", spiega il sindaco Lambertini.

"Stiamo facendo le valutazioni del caso sull'area industriale dove la principale realtà produttiva è rappresentata da Italiana Coke. Oltre a chiedere il rispetto dell'Aia, faremo ulteriori incontri con le autorità competenti, ovvero Arpal, provincia e Regione, per valutare il da farsi".

Il riesame dell'Aia, oppure un'azione legale affinché la salute dei cittadini venga rispettata, sono due le strade prospettate dal primo cittadino: "Intanto chiederemo la convocazione del tavolo tecnico per valutare le attività stringenti da mettere in campo per mitigare questo inquinante" conclude il primo cittadino.