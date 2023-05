Rivieracqua non paga una società di manutenzione, arriva il pignoramento: 130 mila euro dai conti postali a favore della Badessi Luigia Srl

Rivieracqua dovrà pagare 130 mila euro alla società Badessi Luigia Srl, che ha trascinato in tribunale l'azienda di gestione di acquedotto e fognatura per aver mancato di saldare quanto dovuto per diversi lavori di manutenzione agli impianti. Il Tribunale ordinario imperiese ha emesso un decreto ingiuntivo nei confronti di Rivieracqua, nel gennaio 2022, sollecitandola a corrispondere le somme, ribadendo come il credito fosse certo ed esigibile. Ma non è accaduto niente. Nessun bonifico è partito.