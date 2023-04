Una valbormidese in Polonia: la grafica e pittrice Monica Porro in Polonia col progetto EHN

Monica Porro, una valbormidese in Polonia: grande soddisfazione per la grafica e pittrice valbormidese originaria di Dego, selezionata assieme ad altre sei artiste e artigiane provenienti da tutta Italia, per partecipare al progetto EHN (European Handmakers Network) di Creativi 108 di Miriam Trolese, finanziato dai fondi europei Erasmus +. Monica ha partecipato a 4 giorni di incontri e formazione a Czestochowa (da molti definita la capitale spirituale della Polonia, ove sorge il Santuario di Jasna Gora che contiene la Sacra effige della Madonna Nera) insieme a circa 40 donne provenienti da Polonia, Paesi Bassi, Portogallo e Italia, che si sono riunite nella città Polacca dal 16 al 21 aprile 2023.

Il programma prevedeva, prima della partenza, 4 ore di mentoring online con la tutor (Chiara Lorenzetti artista del Kintsugi e Restauratrice per l'Italia) e 4 giornate di incontri dal vivo volte a creare collaborazione e sinergia tra le partecipanti oltre che a migliorare la consapevolezza del proprio valore e lavoro e a dare strumenti pratici forniti dall'esperienza delle tutor. Non sono mancati momenti culturali di visita alla città e momenti condivisi per consolidare l'amicizia tra le partecipanti.

"Per me essere selezionata per questo progetto è stata un'immensa gioia e una grande sorpresa, quando ho mandato la candidatura non avevo tante speranze, ma mi sono detta: proviamoci! E questo viaggio con delle sconosciute che sono diventate amiche mi ha dato davvero tanto sia sul piano personale che su quello lavorativo! Sono davvero grata per aver potuto partecipare a questo progetto", racconta Monica.