Ceriale, inaugurata la nuova area giochi alla pineta

Taglio del nastro questa mattina a Ceriale della nuova area giochi alla Pineta, dopo il completamento dell’intervento di restyling varato dall’amministrazione comunale per un importo di 120 mila euro.

Questa mattina, alla presenza del sindaco Marinella Fasano, del vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Luigi Giordano, degli assessori comunali Daniele Gaglioti e Gianbenedetto Calcagno, del consigliere comunale Marcello Stefanì, del comandante dei carabinieri Massimiliano Stella e della polizia locale cerialese, l’inaugurazione dell’intera area giochi cerialese, punto di riferimento per molte famiglie e turisti.

L'opera così come l'installazione degli arredi sono stati realizzati dalla ditta Arredo Park, che si è aggiudicata l'appalto per i lavori.

“Una riqualificazione che ha portato ad avere per la comunità locale una moderna area giochi: misure anti trauma più sicure, oltre all’ammodernamento dei giochi presenti, che saranno tutti all’insegna dell’inclusione sociale e ludica” hanno affermato il sindaco e il vice sindaco cerialesi.

“Siamo soddisfatti di aver concluso entro l’estate un progetto davvero inclusivo, in quanto tutte le strutture-gioco, installazioni e le postazioni saranno accessibili e fruibili anche ai bambini diversamente abili, con altalene, scivoli e giochi in un’area completamente accessibile e studiata senza barriere architettoniche”.

“L’area giochi della Pineta sarà sempre di più un punto di aggregazione per famiglie e bambini, in particolare nei mesi estivi -concludono il sindaco Marinella Fasano e il vice sindaco Luigi Giordano - in una zona attrattiva e strategica della nostra cittadina”.