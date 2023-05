Massimo Rubboli presenta "Tempo (quasi) scaduto" nella Chiesa evangelica

Martedì 9 maggio alle ore 16:30 presso la Chiesa Evangelica Metodista, in piazza Armando Diaz 6, il professor Massimo Rubboli, già accademico a Genova, presenterà il suo nuovo libro "Tempo (quasi) scaduto - Come l'industria delle armi sta portando l'umanità all'autodistruzione", edito da Artestampa. Secondo l'autore l'aggressione russa all'Ucraina ha riproposto drammaticamente il problema della guerra e destabilizzato l’ordine geopolitico mondiale, mettendo in evidenza il ruolo dell’industria bellica come fornitrice di armi e fomentatrice di conflitti armati, spesso nascosto dietro retorica bellicista.