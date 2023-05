Savona, cambia la segnaletica dei parcheggi e scattano le multe: "Non hanno avvisato per tempo gli utenti"

Quando Mirella mi ha raccontato l’episodio che andrò a narrare, ho rivisto la sequenza più esilarante di “Amici miei” (1975, Monicelli) e cioè quando il clan dei burloni cala su un paese della bassa e semina il panico tra gli anziani residenti, misurando strade e case e mettendo in scena un piano di imminenti “sbancamenti”, per fare spazio a una presunta “pedemontana”. Un cittadina savonese, la fascinosa Mirella Molinari, sabato Scorso si è trovata sul cruscotto dell’auto una bella multa da 29,40 euro. Cos’è successo? “Giovedì 6 maggio al mattino – racconta - ho parcheggiato tranquillamente in Via Manzoni accanto al Comune, (ne ho diritto come residente del centro storico), e sono andata fare le mie commissioni. Venerdì non sono uscita, e la mattina di sabato 6 maggio, raggiungo l’auto e mi trovo la multa. Cos’era accaduto? Che, subito dopo che avevo parcheggiato , la segnaletica era stata cambiata: da “riservati ai residenti”, parcheggi erano diventati “parcheggi con disco orario”. Oggi, 9 maggio, chiamo il comando dei vigili, (ieri non ho trovato nessuno), e quando ho chiesto perché non avessero avvisato per tempo gli utenti, mi hanno risposto, con grande cortesia, che possono cambiare la segnaletica senza nessun preavviso e che hanno tempo 48 ore per fare le multe. Nel mio caso sono stati davvero tempestivi: avevo parcheggiato alle 10 del mattino di giovedì e, 48 ore e 20’ dopo, alle 10,20 di sabato ero già stata multata! Ma non solo io anche molti altri residenti!”.

Ora, la politica di pedonalizzazione del centro di Savona, ha suscitato molte polemiche, ma è innegabile che sia in linea con le scelte di tutti centri storici d’Europa. Può dunque essere vista come la scelta più coraggiosa fatta dall’attuale amministrazione (*) ma questa delibera si scontra con la cronica mancanza di parcheggi di Savona.

Proprio per questo la comunicazione con i cittadini è un passaggio obbligato, anche a rischio di apparire ridondanti. Piuttosto che non dir nulla e far trovare la “sorpresa” della multa a chi già tribola per parcheggiare , sarebbe stato meglio mandare in giro uno dei tamburini delle sfilate storiche a rullare : “Attenzione! Popolazione! Maschi, Femmine & Quaglione! A chi l’auto ha parcheggiata ‘a segnaletica verrà cambiata!”.

Qualche tempo fa, il tipico taccagno ligure che pagava per un’ora e occupava il posto per due, si trovava sul cruscotto un cortese foglietto che gli ricordava, se voleva evitare la sanzione, di integrare l’obolo. Perché non si è fatto lo stesso per segnalare il cambio di segnaletica?

* Avrei auspicato la stessa determinazione nel rieducare i discobar e i barkaraoke, che fra meno di un mese ricominceranno a tener svegli i residenti della Darsena. Almeno tre, fra quelli che conosco hanno preferito vendere la casa e trasferirsi…