Albenga potenzia la sicurezza e la Polizia locale con un progetto H24

Flussi di immigrazione di cittadini stranieri, “movida” e manifestazioni complesse determinano la necessità di maggiori controlli: Albenga approva il progetto “Sicurezza Urbana e potenziamento attività Polizia Locale 2023” proposto dal comandante capo Roberto Barbieri. Prevista l’estensione del servizio fino alle 24 ore e l’eventuale sovrapposizione di personale della Polizia Locale.

“Il Comune di Albenga, per le sue caratteristiche territoriali e la sua predominante economia a carattere agricolo, è fortemente interessato da flussi di immigrazione di cittadini stranieri la cui presenza sul territorio ha creato e presenta tutt’ora problematiche di adattamento ed inserimento nel tessuto sociale – si legge nel progetto - , oltre che la necessità di monitorare costantemente potenziali flussi di immigrazione illegale, ed ha subito, in linea con la maggior parte delle città medio – grandi, l’aggravio derivato dall’attuale situazione migratoria a livello nazionale”.

“Altra caratteristica emergente nel tessuto urbano è la ‘movida’ serale e notturna – continua il progetto -, conseguente ad una notevole rinascita del tessuto commerciale del centro storico con particolare riguardo alle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Fenomeno che comporta elevati flussi di avventori, soprattutto giovani, nelle vie e piazze del centro con rischio di situazioni sicuramente connotate dalla risposta soprattutto giovanile alle limitazioni imposte dalla normativa anti epidemica - e la necessità di una compiuta e costante azione di monitoraggio sul profilo degli illeciti sia penali che amministrativi legati alla sicurezza ed al decoro urbano e di tutte quelle fenomenologie che contribuiscono a creare senso di disagio e basso livello di sicurezza urbana che palesemente, con l’aumento della popolazione, subiranno una crescita che porterà un marcato aumento dei casi e si concretizzerà successivamente all’accertamento, nell’ aumento di lavoro nell’ iter complesso ed articolato delle procedure di sviluppo. Inoltre, con il ritorno delle manifestazioni complesse, concerti, serate tematiche, fiere e sagre, si dovrà nuovamente far fronte a tutti gli ulteriori adempimenti divenuti necessari”.

Il corpo di Polizia Municipale di Albenga, che attualmente effettua un servizio di copertura sul territorio di 18 ore, lungo tutto il corso dell’anno, articolato su tre turni, con il nuovo progetto vede la possibilità di rimodulare l’orario di servizio o, in alternativa, potenziare il personale presente nei turni ordinari con altre unità. Nello specifico, potrà estendere i turni ordinari anche fino alle 24 ore, oltre a prevedere eventuali sovrapposizioni di personale in servizio sia pomeridiano che serale in relazione a particolari eventi, quali sagre, mostre mercato, spettacoli e manifestazioni a forte impatto di presenza di pubblico.

Il costo complessivo del progetto sarà di 16.000 euro e l’adesione sarà su base volontaria.