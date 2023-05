Opere pubbliche, Mirri (Cambia Carcare): "Serve visione e progettualità"

"Gli interventi in opere pubbliche e urbanistici devono avere una visione, per il miglioramento del paese, della sua bellezza, della sua sicurezza e della sua vivibilità".

Lo dichiara il candidato sindaco della lista civica "Cambia Carcare" Rodolfo Mirri che aggiunge: "Gli interventi in urgenza dimostrano una mancanza di visione e attuazione di una progettualità concreta e di futuro. Occorre riqualificare e potenziare, laddove carente, la rete di illuminazione pubblica improntandola al risparmio energetico".

"Incentivare il recupero, la rivitalizzazione e la valorizzazione del centro storico attraverso un supporto tecnico-amministrativo e con sgravi fiscali per la manutenzione delle facciate degli immobili. La revisione dei lavori pubblici in corso d'opera, mediante possibili varianti progettuali, al fine di renderli più adeguati alle aspettative dei cittadini. Il rifacimento dell'obsoleta rete elettrica del centro storico e delle zone limitrofe. Asfaltatura e messa in sicurezza di marciapiedi e strade dissestate. Risanamento e ripristino della pavimentazione in porfido su tutto il centro storico".

"Il cimitero comunale inoltre rispecchia il degrado urbanistico del nostro paese. Questo luogo di pietà e ricordo dei nostri defunti merita dignità e rispetto, è necessaria un’opera di regolamentazione degli spazi. Parallelamente a tale luogo va fornito il decoro necessario con un’apposita illuminazione pubblica e con la sistemazione dei viali con siepi ed alberi - conclude Mirri - Riqualificazione dell’arredamento cimiteriale, per cancellare il degrado subito nell’ultimo decennio, per il decoro dell’ambiente e il rispetto della memoria dei nostri defunti".