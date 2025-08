Alassio, tre alloggi dismessi della stazione ferroviaria diventeranno appartamenti per gli agenti di Polizia

A seguito delle interlocuzioni avviate nei mesi scorsi, le Ferrovie dello Stato hanno accolto la richiesta avanzata dal Questore di Savona dott. Giuseppe Mariani per ottenere, in comodato d’uso gratuito, tre alloggi dismessi situati al primo piano dell'edificio della stazione ferroviaria da adibire ad abitazione per gli agenti di Polizia.

A seguito della richiesta del Questore, è stato effettuato un sopralluogo con i tecnici del Comune e di Ferrovie. Successivamente, le Ferrovie hanno accolto l’istanza, concedendo il comodato d’uso dell’area al Comune di Alassio.

La comunicazione è giunta nella serata di ieri (29 luglio, ndr) da parte del sindaco Marco Melgrati durante la seduta di Consiglio Comunale, su di un tema cruciale per il futuro del Commissariato di Polizia e per la sicurezza pubblica cittadina.

L’accordo, che inizialmente prevedeva la possibilità di un comodato diretto alla Polizia di Stato, si è evoluto prevedendo la concessione degli spazi al Comune stesso che, una volta accettata la proposta delle Ferrovie dello Stato, provvederà alle opere di ristrutturazione/allestimento dei locali.

Contestualmente, il Comune provvederà alla ristrutturazione degli spazi interni del Commissariato da riconvertire in uffici e in ambienti operativi. Nella variazione di bilancio approvata nella stessa serata di ieri sono state previste le risorse necessarie per questa operazione.

“La messa a diposizione di questi tre alloggi nella stazione ferroviaria, da adibire ad abitazione per gli agenti di Polizia, rappresenta un passo concreto per migliorare la situazione del Commissariato, che potrà così liberare spazi interni, riconvertendoli in uffici e in ambienti operativi - afferma il primo cittadino Melgrati - Al tempo stesso, la possibilità di offrire soluzioni abitative adeguate agli agenti permetterà di garantire un'ulteriore presenza delle Forze dell’Ordine in un’area delicata come quella della stazione ferroviaria”.

“Questa è davvero un'ottima notizia, di cui siamo estremamente soddisfatti, che rappresenta un progetto strategico per la nostra città e per la sicurezza della nostra comunità, e che allontana tra l'altro il timore sollevato negli scorsi mesi circa l'eventuale spostamento del Commissariato di Polizia” chiosa il sindaco alassino.