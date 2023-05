Toirano. Addio a Ottaviano Durante, presidente della Croce Rossa: "Un vero esempio per la comunità"

"I Volontari, i Dipendenti e il Consiglio tutto, sconvolti e addolorati si stringono alla famiglia del Presidente Ottaviano Durante nella sua prematura dipartita". Si apre con queste parole la nota con la quale la Croce Rossa Italiana - Comitato di Toirano saluta l'avvocato Ottaviano Durante, presidente del Comitato toiranese scomparso nelle scorse ore.

"Presidente in carica e colonna portante del Comitato, ma 'Otta', come tutti lo chiamavano, è stato un volontario sin dalla fine degli anni ‘80 - continuano dalla C.R.I. di Toirano - Il suo impegno è nato con la costituzione dell’allora Delegazione C.R.I. di Toirano ed è proseguito negli anni lungo tutte le tappe che la nostra sede ha seguito. Per merito del suo impegno, negli ultimi anni, sotto la sua Presidenza, il Comitato di Toirano è cresciuto e si è riempito di giovani ai quali ha insegnato i valori del volontariato".

"La sua presenza era costante e attiva in tutta la comunità Toiranese, non si è mai risparmiato ed è sempre stato disponibile ad aiutare chiunque avesse bisogno, senza mai guardare l’orologio e anteponendo il benessere altrui anche ai suoi impegni. Con la sua vita è stato un vero esempio per la comunità impegnandosi anche nella Parrocchia di S. Martino Vescovo, presso la quale è stato volontario attivo e sempre presente da oltre 15 anni. Era inoltre nel direttivo del movimento “Il Cursillo” e membro del Consiglio Affari Economici della Parrocchia".

"Inarrestabile il suo impegno nella Comunità anche presso altre Associazioni del nostro paese, al dolore delle quali ci stringiamo. Proviene da una famiglia già attiva nel volontariato e ha condiviso e trasmesso questi valori con la moglie Luisella, prima Segretaria ed ora Presidente dell’A.S.D. Toirano, e i figli Matia e Francesco, anch’essi volontari presso la C.R.I. di Toirano. Ciao 'Otta', mancherai a tutti" concludono Volontari, Dipendenti e Consiglio della Croce Rossa Italiana - Comitato di Toirano.

Anche il sindaco Giuseppe De Fezza si unisce al cordoglio: "Oggi Toirano perde un uomo caro a tutta la comunità, l’amico Ottaviano Durante - il pensiero del primo cittadino - Da anni nel gruppo della chiesa e volontario storico della Croce Rossa in cui ha cominciato come giovane volontario per poi diventare ispettore e rinunciare a questo ruolo per rivestire l’incarico di Presidente della Croce Rossa italiana Comitato di Toirano. La sua passione, il suo senso di appartenenza alla comunità ha da subito dato grandi risultati, il Comitato locale, oggi grazie a lui vanta parecchi giovani volontari".

"Ottaviano, persona dal grande spirito collaborativo e legato al suo paese, era l’amico di tutti, sempre pronto ad aiutare gli altri, instancabile volontario negli eventi e nelle manifestazioni più significative di Toirano - prosegue De Fezza - Sono rimasto incredulo alla triste notizia, Toirano ha perso un grande uomo ed io personalmente ho perso un grande amico. Ho iniziato ad occuparmi della politica del paese, perché quando avevo solo 21 anni, fu Ottaviano, all’epoca candidato Sindaco, a coinvolgermi in un progetto alternativo; ho condiviso con lui i miei primi 10 anni da Consigliere Comunale di Minoranza, battagliando insieme dai banchi dell’opposizione, sempre con eleganza, con stile ed in maniera costruttiva, perché come diceva Ottaviano anche dai banchi dell’opposizione si può dare un contributo significativo per il bene del paese".

"Era un uomo di grande cultura, i suoi studi in legge, lo facevano uomo attento a tutte le dinamiche comunali e come un padre premuroso, vista la mia giovane età mi istruiva e mi dava suggerimenti ed indicazioni; ricordo ancora i tanti saggi di politica che mi fece leggere. Da quell’esperienza nacque una grande amicizia; negli anni, lui ha abbandonato la vita politica diretta, ma ha sempre continuato a seguirmi, con il suo modo attento ma mai invadente a volte anche ammonendomi o dandomi semplici suggerimenti quando la pensava diversamente da me; ma come oggi mi ha detto un funzionario del nostro comune '…Era impossibile arrabbiarsi con lui. Si finiva sempre per trovare un lato simpatico o spiritoso, si sdrammatizzava sempre. Che tristezza ora" aggiunge il sindaco.

"Siamo rimasti attoniti e sconvolti di questa notizia arrivata improvvisa questo pomeriggio la vita ti mette troppo spesso a dura prova. L’Amministrazione Comunale tutta si stringe ai figli Mattia e Francesco e all’amata Moglie Luisella, porgendo le più sentite condoglianze" conclude De Fezza.