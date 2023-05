Carcare, il 13 maggio l’inaugurazione della mostra “Percorsi” degli artisti Aldo Meineri e Ingrid Mijich

Appuntamento con l’arte sabato 13 maggio alle 18 presso la Biblioteca Civica Centro Studi A.G. Barrili di Carcare, con l’inaugurazione della mostra di pittura “Percorsi” degli artisti Aldo Meineri e Ingrid Mijich, impreziosita dall’introduzione della professoressa Maria Teresa Gostoni.

“La mostra riguarda le opere di due artisti che hanno reso onore alla nostra cittadina” spiega la professoressa Gostoni “Il titolo Percorsi prende spunto dal personale cammino pittorico dei due pittori, sul quale hanno influito gli studi compiuti, le esperienze personali, i riferimenti artistici e culturali del tempo. Circa 40 anni fa avevano esposto insieme, oggi ci propongono le loro opere che sono l’esito del percorso che in questi anni hanno compiuto e che non si è certo concluso”.

“La pittura di Aldo Meineri non è mai banale - prosegue la Gostoni -, ma è il frutto di un progetto che trova la sua realizzazione nella creazione finale dell’opera, basata su una gamma cromatica dalla quale emergono con decisione pennellate di luce. Interpreta la realtà in modo personale, con discrezione ed eleganza, soffermandosi ed ampliando il particolare, elaborato e colto nella sua primaria essenzialità. Ingrid Mijich è un’artista dalla creatività multiforme e versatile, sa cogliere l’essenza di ciò che la circonda e si serve della sua arte per comunicare con gli altri. Nelle sue opere, ceramiche, acquerelli e tele, tutte le arti sono in relazione tra loro, sottolineando il legame tra pittura, musica e poesia, con elementi ricorrenti quali i libri, il cerchio e l’oro, come simboli di ciò che non ha confini, della circolarità delle idee, dell’armonia, come metafora del moto circolare che motiva la nostra esistenza.”

La mostra sarà visitabile fino al 23 maggio, con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 17, il sabato dalle 18 alle 20 e la domenica dalle 16alle 19