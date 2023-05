Ceriale, Marinella Fasano è il nuovo sindaco: "Una rivincita personale e per il paese per quanto fatto"

Sarà Marinella Fasano il nuovo sindaco di Ceriale. La già assessore durante la giunta Fazio, che aveva lanciato la sua candidatura con l'assessore uscente Luigi Giordano, è stata scelta dai cittadini cerialesi in favore dei candidati Piercarlo Nervo di "Noi per Ceriale" e Antonello Mazzone di "CerialeSi".

"E' un po' una rivincita personale, perché avrei voluto candidarmi cinque anni fa anche se poi non era stato possibile - ha commentato la neo sindaco - Ma anche per Ceriale, perché credo che nei miei anni da assessore, specialmente nel mio settore degli eventi, si sia fatto molto per il paese".

"Vorrei poter lavorare insieme, in armonia, senza discussioni o liti perché a me non piace litigare con nessuno. Sono per allargare questo gruppo che ha vinto e se l'è meritato per il tanto lavoro" ha quindi aggiunto una commossa prima cittadina cerialese.

Soddisfatto del risultato raggiunto anche Luigi Giordano che ha confermato come da subito la nuova Amministrazione si metterà al lavoro per comporre la nuova Giunta "una squadra che sarà la migliore possibile per andare incontro alle esigenze di Ceriale".