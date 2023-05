Sassello, Marco Dabove è il nuovo sindaco: sconfitto Gian Marco Scasso

Marco Dabove è il nuovo sindaco di Sassello.

Questo l'esito delle urne che premia così il 37enne, dipendente delle Poste, consigliere comunale e capogruppo di maggioranza uscente.

Una scelta che va in continuità visto che nella sua lista sono presenti il sindaco uscente Daniele Buschiazzo, la vice Lia Zunino e l'assessore Roberto Laiolo.

Sconfitto quindi con 531 voti contro 468 il suo avversario Gian Marco Scasso, 54 anni, caposquadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Varazze e la lista "Noi per Sassello".

"È andata bene, lo scarto non è stato ampio ma devo ringraziare tutti i concittadini che ci hanno votato e dobbiamo lavorare anche perchè chi non ci ha votato, vogliamo farli ricredere - ha detto il neo sindaco - Vogliamo collaborare comunque con la minoranza in sintonia perchè ci sono tanti temi per dare uno slancio a Sassello".

"Da domani siamo già attivi e pronti per realizzare il programma dei 5 anni. Sono contento che tanti ragazzi giovani siano stati premiati e a seconda del numero delle preferenze decideremo per il vicesindaco e l'assessore" continua Dabove.

Una campagna elettorale che ha visto anche dar vita ad una sorta di dualismo politico legato agli appoggi dei candidati. Dabove era infatti sostenuto dai consiglieri regionali Angelo Vaccarezza e Brunello Brunetto, dal deputato leghista Francesco Bruzzone e dai sindaci di Stella Andrea Castellini e di Urbe Fabrizio Antoci. Scasso dal consigliere regionale Alessandro Bozzano.

L'elenco completo dei candidati della lista "SiAmo Sassello" oltre a Dabove, Buschiazzo, Zunino e Laiolo comprende Gianni Olgiati, Mirko Assandri, Tomaso Pronsati, Valerio Giardini, Arianna Galatini, Riccardo Zunino, Betelehem detta Betty Perrando. Bisognerà capire al momento le preferenze chi premieranno per l'ingresso in consiglio comunale.