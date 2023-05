Ad Albisola Capo la presentazione del libro "Maristella – la storia della nostra parrocchia"

La Parrocchia Nostra Signora Stella Maris della frazione Capo, Albisola Superiore, celebra la propria festa patronale con un ricco programma di riti religiosi ed eventi laici. Venerdì 19 maggio alle ore 21 si terrà una veglia di preghiera. Sabato 20 maggio alle 17 sarà benedetta una nuova ambulanza.

Ancora il 20 maggio alle 19 sarà presentato il libro "Maristella - La storia della nostra parrocchia", uscito in questo mese e con la prefazione del vescovo Calogero Marino. Il volume contiene le testimonianze, i ricordi e le emozioni di una cinquantina di persone di diverse generazioni sulle origini della comunità e della chiesa, testi storici della studiosa Dede Restagno e una poesia di Angelo Barile.

Dopo la presentazione ci sarà la cena della comunità, per la quale è necessario prenotarsi entro il 17 maggio inviando un messaggio al numero 3396734568 (indicare nome e numero dei partecipanti). La quota per gli adulti è 15 €, per i ragazzi 10 €. Durante la cena saranno estratti alcuni premi. Infine, domenica 21 maggio alle 10 e alle 17 la santa messa e alle 21 la processione e la benedizione del mare.