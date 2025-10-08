Ruba il borsello, anziano lo insegue e muore: assolto dall'accusa di omicidio colposo Alessio Botto

Assolto perché il fatto non costituisce reato. Questa la sentenza del giudice in Tribunale a Savona nei confronti di Alessio Botto, l'uomo che aveva rubato il borsello al Prolungamento all'81enne Aldo Rossello, l'anziano che tentando di inseguirlo era rimasto vittima di un malore fatale.

La tragedia si era verificata il 21 aprile del 2023, con l'uomo, ingegnere in pensione nativo di Noli ma residente a Savona, che mentre si trovava seduto insieme alla moglie su una panchina in viale Dante Alighieri al Prolungamento di Savona era stato derubato da Botto che aveva approfittato di un momento di distrazione dell'anziano che era al cellulare. Poi la corsa per recuperare il borsello e la drammatica conseguenza.

Sul posto era stato immediato l'intervento dell'automedica e della Croce Bianca di Savona, ma per l'uomo non c'era stato nulla da fare.

La polizia scientifica era intervenuta per i rilievi del caso e la squadra volanti, dopo un'intensa attività, in poche ore aveva individuato il ladro.

Dopo aver sottratto il borsello all'anziano, Botto si era dato alla fuga: i poliziotti della Squadra Mobile, dopo aver ricostruito l’esatta dinamica dei fatti, lo avevano arrestato e condotto in carcere a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Era stato poi rinviato a giudizio con l'accusa di omicidio colposo.

"Questo è un caso senza precedenti. Non è morto Rossello per l'inseguimento per lo sforzo, anche per quello, ma per l'emozione, lo shock, la reazione emotiva, dopo essersi accorto di essere stato derubato - aveva detto il Pubblico Ministero Claudio Martini nelle sue conclusioni - Botto ha colpevolmente sottovalutato il rischio che una persona anziana subisse un evento di quel tipo. È stata una condotta imprudente".

Il Pm al termine della sua requisitoria aveva poi chiesto 3 anni. Oggi invece la sentenza di assoluzione.

A costituirsi come parte civili la moglie di Rossello Vanda Ferraro difesa dall'avvocato Massimo Badella e Giorgio Ferraro assistita dal legale Amedeo Caratti.

Botto era difeso dall'avvocato Nadia Raimondo.