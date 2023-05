Napoli Campione d’Italia mentre continua la lotta Champions e per la salvezza

La Serie A è ormai giunta nella parte finale del campionato e tutte le zone della classifica offrono una panoramica chiara del grande finale di stagione, con squadre che hanno consolidato i loro obiettivi e club che ancora navigano nell’incertezza, costrette a lottare fino alla fine.



Per giocare scommesse sportive è fondamentale seguire le statistiche e analizzare i dati forniti dai siti ufficiali, perché i numeri restano i parametri migliori per interpretare le gare e comprendere meglio tutto ciò che accade in campo.

Napoli Campione con il terzo Scudetto



Nelle ultime settimane i Partenopei hanno confermato il loro campionato eccezionale, tutto accade nella trentatreesima giornata, quando Osimhen segna a Udine e lancia il Napoli verso il terzo Scudetto, da qui inizia la festa che dura per tre giorni fino a domenica, quando la festa esplode al Maradona dopo la gara con la Fiorentina, ed è ancora Osimhen a regalare la vittoria. Mentre il Napoli ha semplicemente consolidato la sua straordinaria cavalcata verso il trionfo, nel resto della classifica c’è ancora una lotta all’ultimo gol in ogni zona per agguantare i diversi obiettivi stagionali prefissati dai club.

Zona Champions e coppe europee

Ancora una volta la Juventus ha messo in scena l’ennesima remuntada stagionale, lo aveva fatto a inizio stagione, dopo una partenza negativa, si era ripetuta a gennaio dopo i 15 punti di penalizzazione, e ancora dopo le sconfitte contro Sassuolo e Napoli. Attualmente i Bianconeri hanno braccato il secondo posto e restano la squadra più forte dopo il Napoli, con l’obiettivo dichiarato di vincere anche l’Europa League. La Lazio è in piena crisi di risultati e ha perso colpi nell’ultima parte di campionato, le sconfitte contro Torino, Inter e Milan, hanno chiarito tutti i limiti dei Biancocelesti, che stanno facendo un ottimo campionato ma senza brillare, tuttavia, la zona Champions sembra sicura. Le milanesi impegnate in Champions devono tenere duro e cercare di macinare più punti possibili per entrare nella prime quattro posizioni, dietro Atalanta e Roma scalpitano ma non sono contente di Europa League e Conference League.

Zona retrocessione: chi si salverà?

Nella zona retrocessione vige il caos, nel senso che la lotta resta aperta fino alla fine e di sicuro c’è solo la retrocessione della Sampdoria, ormai fuori dai giochi, perché la Cremonese dopo la strabiliante performance di Coppa Italia, sta mettendo a segno una serie di risultati positivi, su tutti la vittoria nello scontro diretto contro lo Spezia, il pareggio contro il Milan e il Verona, la vittoria contro l’Empoli, che hanno lanciato la Cremo verso un finale di stagione esplosivo.



Ed è proprio lo Spezia che sembra condannato a scivolare in Serie B, nulla da fare per gli Spezzini che nell’ultimo mese non mettono a segno le vittorie negli scontri diretti, scivolando sempre più giù, mentre il Verona sta offrendo una grandissima prova di resistenza, e cerca di tirare giù il Lecce di Baroni, che deve fare molta attenzione a non buttare via, quanto di buono fatto in questo campionato.