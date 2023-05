"In Liguria i treni più nuovi d'Italia", Toti: "L'età media dei convogli sarà di 4 anni e mezzo"

“La Liguria insieme alla Valle d’Aosta può vantare i treni più giovani d’Italia. Solo il 17% dei convogli che circolano nella nostra regione ha infatti un’età superiore ai 15 anni e al termine del rinnovamento della flotta avremo un’età media di 4.5 anni. Rispetto al servizio pubblico regionale che abbiano ereditato anni fa si tratta di un passo avanti straordinario visto che oggi la Liguria può contare su treni con prestazioni molto più qualificate e con un ritorno ovviamente diverso sulla qualità del servizio. Raccogliamo quindi i frutti di un grande lavoro svolto in questi anni in sinergia con Trenitalia”. Così il presidente della Regione Liguria in merito alla classifica dell’età dei treni in ogni regione italiana.