Festival della Maiolica, Bozzano: "Sarà il presidente a consegnare il premio di Regione Liguria al campione 2023 del Mondial Tornianti"

"Sono tante le sorprese in serbo per la quattro giorni dedicata alla ceramica che sarà ospitata dalla Baia della Ceramica. E mentre artisti di fama internazionale hanno già aperto la performance live che darà vita a un’opera in Urban art sul lungomare di Albisola Superiore, Il Festival della Maiolica dall’1 al 4 giugno porterà mille appuntamenti nelle 4 cittadine della Baia, trasformando Albisola Superiore, Albissola Marina, Savona e Celle Ligure in un grande contenitore di arte, creatività e cultura". Lo dichiara, attraverso una nota stampa, il Consigliere regionale Alessandro Bozzano.

"Promossa in collaborazione con Regione Liguria, Confartigianato Savona, Mondial Tornianti Gino Geminiani APS, Camera di Commercio Riviere di Liguria e Fondazione De Mari, la manifestazione seguirà il filo conduttore della valorizzazione dell’arte della maiolica, con eventi appositamente pensati per far dialogare la tradizione con i giovani - prosegue Bozzano - Ultimo evento a programma, simbolicamente, sarà l’inaugurazione del murales realizzato sul lungomare Montale durante una performance live che ha coinvolto artisti di fama internazionale, un’opera che vuole porsi come ponte tra la trazione antica della ceramica e l’avanguardia dell’arte di strada, realizzata ad Albisola per rimarcare il suo ruolo centrale nel mondo artistico. A tagliare il nastro sarà il governatore Giovanni Toti, per poi chiudere il Festival della Maiolica della Baia della Ceramica con la consegna del premio di Regione Liguria al campione 2023 del Mondial Tornianti che sarà decretato durante la manifestazione".