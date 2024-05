Finanziamenti e presunte tangenti, Sansa: "Scoppiato un sistema di potere denunciato, in solitudine, da anni"

"Io ve lo avevo detto. In perfetta solitudine. Da anni". Ha affidato ai suoi canali social la propria amara rivendicazione il consigliere di minoranza in Regione, nonché candidato per il centrosinistra alle regionali del 2020, Ferruccio Sansa, dopo il terremoto che ha sconvolto il mondo politico e imprenditoriale ligure nelle scorse ore.