Finale '24. Edilizia scolastica e Pnrr, Lista Guzzi: "Polo infanzia in via Brunenghi, asilo in Borgo: non solo sogni ma progetti"

Focus sull’edilizia scolastica per la Lista Guzzi, in corsa per le prossime comunali a Finale Ligure.

"Molti sono i progetti e gli obiettivi che ci poniamo su questo tema fondamentale - spiega il candidato sindaco - Questa rappresenta l’investimento sul nostro futuro: migliorare gli spazi dedicati alla didattica significa migliorare il benessere degli studenti e delle famiglie. Qui si iniziano a coltivare e a crescere le migliori comunità del domani: ambienti confortevoli per aumentare il benessere, favorire l’apprendimento e l’inclusione sociale".

Nel filone infrastrutture del sistema città vi sono quelli che il gruppo delinea come "grandi obiettivi" tra i quali il nuovo asilo nido e la nuova scuola dell’infanzia di Finalmarina di via Brunenghi.

"Grazie ai fondi del Pnrr, 2 milioni di euro di lavori per il miglioramento della struttura sono già stati stanziati - ricorda il candidato Guzzi - Cantiere avviato, con fine lavori previsto fra un anno e mezzo circa; 800 mq di nuove superfici su due livelli. Una scuola moderna ed efficiente, completamente ristrutturata, che migliorerà decisamente il servizio del plesso scolastico al centro della città".

"Nei nostri sogni c’è una nuova mensa scolastica a gestione comunale - aggiunge quindi - ampliando gli spazi della attuale scuola elementare, per migliorare ulteriormente la qualità del servizio reso ai nostri piccoli concittadini".

L'altro progetto è quello relativo all'asilo di Finalborgo, struttura pubblica gestita dalle suore di Santa Rosa "che hanno sempre offerto il loro servizio insostituibile alla comunità del Borgo e vorremmo che continuassero a farlo garantendogli il nostro supporto". Ricorda quindi il candidato Guzzi: "Questa estate inizierà un importante intervento già finanziato, progettato e autorizzato, per un valore di 450mila euro per il rifacimento del tetto".

C'è poi un'ulteriore questione. "Ma il lavoro non è certo concluso, sappiamo che chi governerà il paese nei prossimi anni dovrà risolvere l’annoso problema dello spazio condiviso fra i plessi scolastici di Marina e Borgo - afferma Guzzi - occorre offrire nuovi ambienti e nuove soluzioni che consentano di migliorare l’operato di entrambi i plessi che oggi condividono lo stesso spazio; l’adeguamento sismico e strutturale di tutti gli edifici scolastici, con la messa in sicurezza della totalità delle strutture, e tutto questo sarà fattibile soprattutto reperendo fondi sovracomunali, come si è già fatto in questi anni: 30 milioni di euro sono arrivati a Finale in questo decennio, record assoluto nella gestione amministrativa della città".