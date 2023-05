Presidenza Tpl, salta l'accordo su Minuto. "Colpa" di Loano e Borghetto? "Scaricabarile sull'1,5% delle quote è poco credibile"

Nei giorni scorsi sembrava ormai fatta per l'approdo al ruolo finora ricoperto da Simona Saccone del responsabile delle risorse umane di Unione Industriali Mattia Minuto. Un nome che, almeno nelle intenzioni della Confindustria provinciale, avrebbe dovuto portare tra i soci una sorta di "pax" quale conditio sine qua non per il via libera definitivo.