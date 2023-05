"Restore Ocean and Waters", diversi comuni liguri in prima linea per proteggere e ripristinare la salute dei nostri oceani e delle nostre acque

A Palermo, nella sala dell'Assemblea Regionale della Sicilia sita nel Palazzo dei Normanni, si è svolta la Conferenza organizzata dalla Commissione Europea sulla Missione "Restore Ocean and Waters" alla quale hanno partecipato, oltre al Comune di Genova, capofila insieme a quello di Mazara del Vallo, altri 13 comuni liguri tra cui quelli di Borghetto Santo Spirito, Loano, Stella, Balestrino, Laigueglia, Zuccarello, Garlenda e Montegrosso Pian Latte che sono stati tra i primi non solo

In Italia ma in tutta Europa ad aderire a questa importantissima iniziativa proposta dall’Europarlamentare On. Marco Campomenosi e da SDG4Med.

Molti i temi affrontati, dalla carenza della risorsa idrica al recupero completo delle acque depurate oltre al gravissimo problema delle microplastiche e dell’inquinamento nei nostri mari che genera grande preoccupazione in tutto il mondo. L’imperativo è intervenire celermente per dare concretezza ai buoni propositi e l’adesione a questi progetti da parte dei sindaci dei Comuni costituisce il primo importante passo verso politiche green utili all’uomo e all’ambiente.

La Liguria risulta essere la prima regione e Savona la prima provincia, come numero di Comuni, ad aver aderito a questo progetto che mira a proteggere e ripristinare la salute dei nostri oceani e delle nostre acque attraverso la ricerca e l'innovazione, con l'impegno non solo delle istituzioni ma anche dei cittadini, promuovendo gli investimenti nell’economia blu in modo sostenibile e consapevole.