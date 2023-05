Esercenti e Comune di Savona: incontro sulla Movida in Darsena

Iniziative estive ed eventi, parcheggi e sicurezza sono i temi affrontati oggi dall'amministrazione comunale con il comitato dei gestori dei pubblici esercizi della Darsena. Tra le problematiche sollevate da mesi dagli esercenti c'è la carenza di parcheggi, e che si sono ridotti con la chiusura del park sotto al Priamar per i lavori del fossato della fortezza. Alcuni ristoratori del porto in più occasioni avevano spiegato che, a causa della mancanza di posti auto, era capitato che i clienti avessero disdetto le prenotazioni.

“Stiamo monitorando l'occupazione dei parcheggi nei mesi di aprile e maggio – ha spiegato il vice sindaco Elisa Di Padova – ad essere critico sarebbe il fine settimana, mentre negli altri giorni c'è disponibilità di posti auto”.

Per l'estate l'amministrazione ha preannunciato alcuni eventi e manifestazioni in Darsena, con la possibilità di sfruttare nuovamente il palco di piazza d'Alaggio, risistemato dall'Autorità portuale, anche se in base alla nuova normativa non sarà più possibile farvi concerti di grande portata come in passato.

"Come amministrazione – prosegue Di Padova – stiamo facendo preparare un piano della sicurezza dei palchi della Darsena, di via Verdi e di Piazza del Popolo per poterli utilizzare per piccoli concerti o eventi".

Il tema della sicurezza è quello che più fa discutere, contrapponendo ormai da tempo residenti ed esercenti della Darsena. Una convivenza che a causa dei frequentatori dei locali si è spesso rivelata difficile.

“Gli esercenti ci hanno detto che ultimamente la situazione è migliorata – afferma l'assessore Barbara Pasquali – ma è necessario che ci sia collaborazione tra esercenti e residenti e che le attività lavorino nel rispetto di chi vive in Darsena. Il fatto che i gestori dei locali si siano costituiti in Comitato rende più facile il dialogo e il confronto” .