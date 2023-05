Savona: artisti da tutta Italia per "Dolce ceramica", il contest di bodypainting

Nell'ambito del Festival della Maiolica, con l'attesissimo Mondial Tornianti, il prossimo 3 giugno a Savona, tra i tanti eventi collaterali, arriveranno in città artisti da tutta Italia con opere viventi per partecipare al contest di bodypainting denominato "Dolce ceramica".

Lo straordinario evento, organizzato in collaborazione con Futura, centro di formazione Confartigianato Savona, Indaco Eventi e Rosso Pistacchio, prenderà il via alle ore 10 in vari punti del centro città.