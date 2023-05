Mercoledì 1 giugno la quinta edizione di “Io Vado… con le balene”

È in programma per mercoledì 1 giugno, alle ore 10.00, la quinta edizione di “Io Vado…Con le balene”. Una mattinata tutta dedicata al rispetto del mare con protagonisti i bambini, le insegnanti e le famiglie della scuola primaria “Don Peluffo” e della scuola dell’infanzia “Fantasia e Magia”.

L’evento è organizzato dal Centro Educazione Ambientale Riviera del Beigua con il Servizio Ambiente del Comune di Vado Ligure e la collaborazione dell’Istituto Comprensivo di Vado Ligure e di SAT S.p.A, nell’ambito delle iniziative legate alla carta di partenariato “Pelagos” e per la promozione della raccolta differenziata a Vado.

L’evento di piazza “Io Vado… con le balene” - quinta edizione conclude il progetto didattico ed informativo realizzato nelle scuole vadesi: i ragazzi e i bambini delle scuole primarie, dell’infanzia e secondaria di primo grado hanno infatti partecipato ad una serie di incontri, condotti dagli educatori del Centro Educazione Ambientale Riviera del Beigua, finalizzati a rafforzare la sensibilità e l’interesse di bambini e ragazzi circa l’importanza del Santuario dei Cetacei e dell’ecosistema marino in generale e le iniziative in atto per la sua tutela. Si è focalizzata inoltre l’attenzione sul tema della vita notturna sotto la superficie del mare, un mondo affascinante completamente differente da quello diurno. Le classi prime dei plessi di primaria hanno inoltre partecipato ad un incontro condotto da un esperto di SAT sul corretto conferimento dei rifiuti nell’ambito della raccolta differenziata.

Dopo gli incontri i bambini della primaria “Don Peluffo” e dell’infanzia “Magia e Fantasia”, aiutati da insegnanti e genitori, si sono trasformati in artisti: ispirandosi all’albo illustrato “Non è una scatola” di Antoinette Portis e alla tecnica del diorama, ogni classe ha realizzato il proprio “mare in scatola”: ovvero una scatola chiusa, munita di oblò e aperture per osservare le meraviglie della vita notturna sott’acqua. Per realizzare l’elaborato sono stati utilizzati materiali poveri e di recupero, giocando sulle forme, dimensioni e giochi di luce.

I loro lavori, esposti per le vie di Vado, partecipano ad un concorso che farà vincere alle classi autrici delle opere migliori buoni acquisto in materiale scolastico.

Ecco il programma :

- Presso i Giardini a Mare

C’È UN FILO CHE CI LEGA AL MARE

Attività creativa collettiva

- Piazza San Giovanni Battista – Via Gramsci – Piazza Cavour

ESPOZIZIONE DIFFUSA DEL “MARE IN SCATOLA” realizzato dalle classi per il concorso “Io Vado… con le balene” quinta edizione

Le opere d'arte, create dalle classi con materiali di recupero, permetteranno, attraverso aperture ed oblò, di osservare le meraviglie della vita notturna in mare, anche di giorno!

- Ore 11.30 presso i Giardini a Mare

PREMIAZIONE DELLE CLASSI VINCITRICI DEL CONCORSO