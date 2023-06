Inizia la stagione del nuovo Zero Alassio: beach & club a due passi dal centro a partire da questo weekend

Nelle ultime settimane si è parlato molto di questo nuovo progetto di stabilimento balneare ed eventi.

Grafiche promozionali e descrizioni suggestive hanno accompagnato la fase di lancio iniziata all’inizio del mese di maggio, ora finalmente arrivano le prime immagini della nuova struttura vista Gallinara in attesa di essere arredata e arricchita di particolari.

Il lido è stato completamente rigenerato e presto accoglierà file di ombrelloni e letti a baldacchino verso il lungomare di levante, inoltre è stata ricavata una meravigliosa caletta sabbiosa a ridosso di punta Murena, oltre la pineta.

La terrazza ospiterà il beach restaurant durante il pranzo e ora, grazie ai nuovi volumi e agli impianti, diventerà sede della discoteca durante gli eventi notturni, dando vita a un “waterfront club” con un panorama mozzafiato.

Oltre alla struttura sono stati resi noti anche gli eventi che si terranno a partire da questo weekend, 4 format differenti che andranno a costituire il palinsesto di entertainment di Zero Beach e Zero Club.

Questo venerdì 2 giugno, in occasione della festività, andrà in scena “Urban Republic”, l’evento a base di musica urban, reggaetton, hip hop e trap che ospiterà alcuni dei migliori eventi del settore a partire da Habitat per il primo appuntamento. La serata inizierà a mezzanotte e si protrarrà fino a tardi con show e spettacolo dedicati a un pubblico over 18.

Il sabato notte invece, a partire dal 3 giugno, sarà la casa di “Ondans” il party a base di musica dance e house dedicato ad un pubblico over 20. Il nuovo sabato notte a pochi passi dal centro di Alassio, che si svilupperà nella stessa fascia oraria del venerdì.

Parlando del “daytime” invece gli eventi si terranno il sabato pomeriggio e la domenica.

Il sabato, sempre datato 3 giugno, ospiterà il beach party “Aprè-sea”, una rivisitazione irriverente dei celebri eventi diurni d’alta quota: un happy hour a partire dalle ore 17.00 per movimentare il pomeriggio degli ospiti dello stabilimento fino al tramonto a ritmo di musica.

Il pomeriggio della domenica, a partire dal 4 giugno, invece ospiterà “SOS – Sunday Over Sea”, il pranzo musicale a base di hit e show che condurrà i presenti dalla tavola al ballo, dal piacere di godersi i sapori della riviera al divertimento in riva al mare a partire dalle 13.30.

È possibile prenotare per partecipare a ciascun evento sul portale xceed.me oppure contattando le infoline dedicate presenti sui canali Social e sul sito www.zeroalassio.it.