Albissola, scattano i lavori di rifacimento dell'asfalto in Viale e Piazza Liguria (FOTO)

Nelle scorse settimane l'assessorato ai lavori pubblici del comune di Albissola Marina ha concordato, insieme, alla ditta Fibercop S.p.a. che ha realizzato nei mesi scorsi vari scavi per la posa di fibra ottica nel territorio albissolese, un programma di ripristini definitivi a caldo del manto stradale in varie zone.

In particolare questo accordo prevede di raggruppare una significativa quantità di ripristini dovuti pari a circa oltre 800 mq di asfaltature, concentrandole nel rifacimento del manto stradale di Viale Liguria e di parte di Piazza Liguria, oltre ad una ulteriore serie di interventi "minori" localizzati di ripristino degli asfalti dove sono state eseguite nei mesi scorsi manomissioni/scavi per la fibra ottica pari a circa altri 500 mq. (tra le aree interessate ad esempio: parti localizzate di Viale Faraggiana, Via Ricchebuono, incrocio Via delle Industrie e Via Rogazioni ).

"L'insieme di tutti questi interventi di riasfaltatura/ripristino pari a circa 1300 mq. sono a completo carico ed onere della Fibercop, mentre il Comune tramite il Servizio Manutenzioni ha definito invece le relative tempistiche e modalità di realizzazione dei lavori, in modo da contenere il più possibile i relativi disagi per i cittadini, salvo imprevisti o peggioramento delle condizioni meteo" dice il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Luigi Silvestro.

In merito alle lavorazioni in zona "Liguria", oltre la sicurezza della circolazione veicolare, la polizia locale ha ritenuto necessario istituire alcui provvedimenti a partire dalle ore 7.00 alle ore 18.00 dei giorni 7/8/9 Giugno:

- l'istituzione del divieto di sosta e interdizione alla circolazione veicolare in Piazza e Viale Liguria dall'intersezione con Via del Forte sino all'intersezione con Via Rossini/Perata;

- il traffico veicolare proveniente da Viale Perata sarà deviato tramite la predisposizione di specifiche segnalazioni previste dal codice della strada in Via Rossini, il traffico veicolare proveniente invece da Via Cilea e Piazza S. Antonio, sarà deviato in Via Garbarino.