Osiglia, coppia vive in auto dopo lo sfratto. Il sindaco: "Hanno rifiutato la casa proposta"

Da 28 giorni Angelo e Angela abitano in macchina con lo stretto necessario, assieme al loro fedele cane Cindy. Entrambi 72enni, lui con problemi di salute, la coppia vive assieme da 47 anni.

Un'automobile come casa dopo aver subito lo sfatto. La storia arriva da Osiglia, piccolo comune situato in Val Bormida.

"La Prefettura è al corrente della situazione - spiega il sindaco di Osiglia Paola Scarzella - La soluzione abitativa che abbiamo proposto è stata rifiutata dai diretti interessati perché ritenuta non idonea".

Una vicenda che si protraeva da tempo, come sottolinea il primo cittadino: "Il nostro è un piccolo paese. Sapevamo della causa in corso e per tale motivo, già lo scorso anno, avevano messo a disposizione una casa con ascensore".