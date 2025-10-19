Villanova d’Albenga festeggia i 100 anni dell’ex carabiniere Francesco “Ciccione” Ce’

Villanova d’Albenga, ieri, ha celebrato un traguardo speciale: i 100 anni di Francesco “Ciccione” Ce’. Per l’importante occasione, il sindaco Pietro Balestra e i militari della caserma locale si sono recati a fargli visita nella sua abitazione, per porgergli di persona gli auguri della comunità.

“Una vita al servizio del paese nell'Arma dei Carabinieri e poi si è dedicato al suo paese e al suo territorio – commenta il primo cittadino villanovese –. Davvero un bel traguardo. Francesco è una persona meravigliosa e lucidissima che conosco da sempre”.

Ce’, che dieci anni fa era stato insignito in Prefettura dell’Onorificenza di Cavaliere della Repubblica, ha ricevuto ancora una volta l’affetto dei suoi concittadini.

“È bello festeggiare una persona straordinaria come Ce' che oggi compie 100 anni, a fronte di tante nuove vite che iniziano un nuovo cammino. Buon compleanno!”