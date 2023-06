Stella, un altro camion bloccato a San Martino. Il sindaco: "Un tir incastrato e un codice rosso nella stessa via si rischia una tragedia"

Ancora una volta un mezzo pesante incastrato a Stella.

Dopo gli episodi della scorsa settimana con i camion bloccati in località Teglia nella Sp542 (e la rottura del guard rail) e a Gameragna sulla Sp37, questa mattina un autoarticolato è rimasto incastrato nella frazione di San Martino.

Secondo le prime informazioni pare che il mezzo fosse diretto alla cartiera di Ellera.

Nei giorni scorsi il sindaco Andrea Castellini stufo della situazione aveva annunciato che avrebbe scritto ad Autostrade per segnalargli la criticità che si è verificata sempre più spesso negli ultimi anni sia a causa delle chiusure dell'ente autostradale che per l'utilizzo dei camionisti dei navigatori satellitari.

"Abbastanza sfiancante che ogni 1-2 anni ci siano periodi dove il controllo sulle strade dell’entroterra non sia sufficiente per reggere il colpo con questi megalodonti delle strade - ha detto il primo cittadino di Stella - Con la Provincia stiamo discutendo per far implementare le cartellonistiche generali contro questo fenomeno che non solo congestiona il traffico e genera malumori diffusi nella popolazione, ma soprattutto perché basta un tir incastrato e un possibile codice rosso nello stesso momento e nelle stesse vie che si rischierebbe una tragedia ormai annunciata da anni e per fortuna mia avvenuta".