Loano, sopralluogo della minoranza in via Montello: “I cittadini si sentono abbandonati”

Un sopralluogo in via Montello, nella zona delle Fornaci, ha spinto i consiglieri comunali di minoranza del gruppo Nuova Grande Loano, Luana Isella, Giovanni Tognini e Giuseppe Rembado, a intervenire per criticare l'operato dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luca Lettieri.

“Quella che abbiamo trovato è una situazione di desolazione totale, che va avanti da mesi - spiegano i consiglieri - Ancora una volta siamo costretti a constatare come l’amministrazione sia completamente disattenta alle zone situate sopra la via Aurelia. Da novembre i cittadini segnalano pericoli evidenti sull’asfalto, causati da lavori sulla rete telefonica e sulla fibra, che hanno gravemente danneggiato la sede stradale. A oggi, nessuno è intervenuto per ripristinarla”.

Nel mirino della minoranza finiscono anche il degrado del verde pubblico e privato e l’assenza di controlli: “Le aiuole sono incolte, non esiste un’organizzazione per il taglio dell’erba, e il regolamento di polizia rurale, che impone ai proprietari di mantenere il decoro lungo le strade, viene completamente ignorato, senza che l’amministrazione faccia nulla per farlo rispettare”. “Stride tantissimo - aggiungono ancora da Nuova Grande Loano - la presenza delle antenne di telefonia mobile situate nella zona a meno di 50 metri l'una dall'altra: una in fase di dismissione e una di recente installazione”.

I consiglieri sottolineano l’assenza di una programmazione manutentiva, lamentando il fatto che, dopo mesi, le ditte responsabili dei lavori non siano tornate per rimediare ai danni: “In questi casi dovrebbe intervenire direttamente il Comune e poi rivalersi sulle imprese inadempienti. Non si può lasciare un intero quartiere in quello stato”.

“Da tempo segnaliamo in Consiglio comunale come Loano abbia un territorio piuttosto esteso, soprattutto la zona a monte della via Aurelia che ha caratteristiche peculiari da mantenere - continuano Isella, Tognini e Rembado - Le zone collinari a monte dell’Aurelia, come le Fornaci, hanno caratteristiche uniche che vanno tutelate. Invece, da anni, assistiamo a un progressivo abbandono. Non esistono cittadini di Serie A e di Serie B: tutti devono essere trattati con la stessa dignità. La sensazione è che i cittadini si sentano abbandonati”.

“Bisogna essere pronti con un capitolo delle manutenzioni che dev'essere sempre rimpinguato, altrimenti continuiamo con questo senso d'abbandono che dall'inizio dell'amministrazione Lettieri sta peggiorando sempre più - concludono da Nuova Grande Loano - Le manutenzioni non vengono viste come priorità o necessità e questi sono i risultati: cittadini che non si sentono rappresentati, strade ammalorate, sporcizia. Sostanzialmente disordine e desolazione”.