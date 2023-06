FAE, il partner di riferimento per quanti sono alla ricerca di attrezzature agricole, forestali e stradali

Attiva nel settore dal 1989 e affermatasi in breve tempo come azienda leader e partner indispensabile per quanti desiderano acquistare attrezzature agricole, forestali e stradali, FAE è un’impresa italiana con sede centrale a Fondo-Borgo D’Anaunia in Trentino. I macchinari e i veicoli della gamma offrono prestazioni ineguagliabili, si dimostrano essenziali in diversi contesti, per molteplici applicazioni, e sono concepiti per fare la differenza.

Oltre alla sede principale situata in Trentino, radicata nell’area in cui l’azienda è nata, FAE può contare anche su sei filiali commerciali, nonché su un fitto network di rivenditori, che consentono di commercializzare i prodotti in tutto il mondo.

FAE è una delle realtà più importanti a livello mondiale nell’ambito della progettazione e realizzazione di testate per trattori, escavatori, minipale, veicoli speciali e di veicoli cingolati per lavorazioni forestali, agricole, stradali e lo sminamento. Offre una gamma completa, formata da oltre 90 prodotti e 400 modelli.

A guidare l’azienda italiana vi sono l’innovazione tecnologica e la qualità costruttiva, così da assicurare il massimo delle prestazioni e la completa affidabilità delle proprie macchine. Del resto, ciascun prodotto è progettato con rigore, sfruttando materiali all’avanguardia e tecnologie avanzate. Ogni particolare è pensato per rendere più semplice e agevole l’esecuzione di qualunque compito, in qualsiasi condizione.

Per ciò che riguarda le alternative, visitando il sito ufficiale www.fae-group.com l’acquirente può scoprire la gamma di prodotti completa. Nei dettagli, si trovanodiversi modelli di trincia per trattore, vari tipologie di fresa forestale , fresaceppi , frantumasassi, stabilizzatrice e testate multifunzione per trattori, escavatori, minipale e veicoli speciali. Vi sono, inoltre, veicoli cingolati con cabina o radiocomandati.

La fresaceppi, in particolare, viene impiegata per rimuovere ceppi e radici in ambito agricolo, forestale, vivaistico, nonché in parchi e giardini. Spesso viene anche usata nella bonifica e riconversione di aree verdi, così da renderle nuovamente idonee a colture o a nuovi utilizzi. Può essere accoppiata a numerose macchine operatrici come trattori, escavatori, minipale, veicoli cingolati e veicoli speciali. Tutto dipende dalla tipologia di lavoro da eseguire e dalle dimensioni dell’area da lavorare.

Naturalmente, tutti i macchinari e le attrezzature visibili sul sito ufficiale di FAE sono corredati da dettagliate schede descrittive. Oltre alle specifiche tecniche e alle applicazioni di utilizzo includono anche video e immagini esplicative. Qualora l’utente desiderasse ulteriori informazioni e ricevere una quotazione può cliccare su “Richiedi Informazioni” e compilare il form online.

L’azienda, infine, si impegna a fornire un servizio di assistenza tecnica post-vendita conforme agli elevati standard qualitativi che contraddistinguono i prodotti FAE. Gli specialisti del team hanno l'esperienza e formazione necessaria per supportare il cliente in ogni momento. A ciò si unisce uno strumento in più di cui gli acquirenti possono approfittare, la nuova piattaforma FAE Online Support a disposizione dei migliori concessionari autorizzati.