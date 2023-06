Cairo, Fiera del Libro ai nastri di partenza: conto alla rovescia per la prima edizione

Convegni, presentazioni, mostre, percorsi letterari, laboratori. Conto alla rovescia per la prima edizione della Fiera del Libro. Una tre giorni in programma dal 9 all'11 giugno a Cairo Montenotte.

"La nostra città ha ospitato in questi anni molti eventi culturali in tutti i settori dell’arte, con mostre, eventi, spettacoli e convegni. Valorizzare il territorio attraverso le espressioni artistiche è senza dubbio un percorso vincente che attrae e incuriosisce. A Cairo da qualche anno abbiamo riservato al libro e alla scrittura un ruolo primario mettendo gli scrittori e i loro libri al centro di molti, moltissimi eventi. Da qui nasce l’idea di mettere il libro e la lettura al centro, in uno spazio dedicato", spiega il sindaco Paolo Lambertini.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dice che "il libro è un bene inestimabile per l’umanità. Un prezioso e irrinunciabile veicolo di conoscenza, bellezza, confronto, crescita civile".

"Il libro e la lettura sono un mezzo potentissimo di crescita personale, civile e sociale, attraverso la manifestazione della bellezza, lo sviluppo della conoscenza, la crescita del confronto e la sensibilizzazione delle coscienze", aggiunge il sindaco Lambertini.

Il libro come espressione da un lato dell’arte e come collante di tutte le espressioni artistiche, dall’altro come mezzo per lo sviluppo culturale e la crescita del territorio: "Questi sono gli elementi che ci hanno guidato nel pensare e realizzare gli eventi di questa prima edizione".

Il programma prevede una serie di eventi: "Tutti con il libro al centro, con la volontà di coinvolgere bambini e adulti, imprenditori, commercianti, studenti, insegnanti e tutti i cittadini in quel percorso di consapevolezza che proprio attraverso il libro possiamo, tutti insieme, crescere e far crescere la 'nostra' Cairo", conclude Lambertini.