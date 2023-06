Berlusconi a Savona: il comizio fiume, i tafferugli e l'imprevisto in ascensore

Ad 86 anni si è spento all'ospedale San Raffaele di Milano Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, ma soprattutto una delle figure più conosciute e discusse del nostro Paese.

Martedì 8 aprile 2008, in occasione della campagna elettorale per le seguenti elezioni politiche, l'allora numero uno del Popolo della Libertà giunse a Savona per un comizio fiume di quasi due ore in piazza Sisto: ad accoglierlo, sotto la pioggia, circa 5 mila persone. Una giornata scandita inoltre dagli scontri tra alcuni giovani contestatori e la polizia che fecero registrare complessivamente 13 feriti.

Sul palco montato nella centralissima piazza savonese, il Cavaliere offrì un vero e proprio show contraddistinto dalle sue note battute, dalle frecciate ai rivali dell'epoca e dagli immancabili attacchi alla magistratura. Sul terrazzo di uno studio legale affacciato sull'evento lo striscione pro Berlusconi "Rialzati Savona", proprio sotto le bandiere del PD presenti sul balcone della sede provinciale dem. In corso Italia, invece, uno striscione ironico: "Silvio facci ridere, raccontane ancora".

Un clima quasi più da stadio che da politica, a testimoniarlo le richieste di alcuni giovanissimi studenti radunatisi a pochi passi dal palco: "Silvio compraci Ronaldinho". Parole alle quali lo storico patron del Milan rispose interrompendo il comizio: "Stiamo cercando di fare il possibile, lui ha detto che non andrà in un'altra squadra se non in quella campione del mondo (i rossoneri nel 2008 ndr)". L'estate seguente il brasiliano arrivò effettivamente a Milano.

Numerosi i volti della politica locale che parteciparono a quella giornata, da Sandro Biasotti ad Angelo Vaccarezza (che ricopriva il ruolo di segretario provinciale del Pdl), oltre ai candidati alle successive elezioni Franco Orsi, Eugenio Minasso, Enrico Musso e Fiamma Nirenstein. Sul palco salirono anche i "difensori del voto", figure incaricate alla sorveglianza sulle operazioni di spoglio delle schede elettorali: tra loro anche l'attuale sindaco di Andora Mauro Demichelis.